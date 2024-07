Aclr |Do canal Record RS no YouTube

A Defesa Civil emitiu hoje um alerta para o aumento do frio nesta terça feira. A massa de ar polar deve se intensificar sobretudo nas regiões sul, costa doce, campanha, oeste e centro. As baixas temperaturas aumentam a preocupação com o atendimento de pessoas em situação de rua. Nesta semana a prefeitura da capital deve aumentar duzentas vagas nas casas de passagem do município.

