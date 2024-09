Dragagem no Porto de Itajaí deve ser retomada em breve Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 06/09/2024 - 11h30 (Atualizado em 07/09/2024 - 01h23 ) ‌



A dragagem no Porto de Itajaí pode estar prestes a ser retomada. A repórter Greici Siezemel traz todos os detalhes ao vivo sobre o andamento dessa importante obra. A dragagem é crucial para manter a navegabilidade e a eficiência operacional do porto, impactando diretamente no fluxo de mercadorias e na economia local. Acompanhe as informações atualizadas e o que isso significa para o futuro do Porto de Itajaí.

