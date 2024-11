Dois suspeitos de roubo de moto são presos após perseguição da Polícia Militar Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 13/11/2024 - 13h40 (Atualizado em 14/11/2024 - 01h50 ) twitter

A Polícia Militar de Uberlândia capturou dois suspeitos de roubo após uma ação rápida e precisa. Os criminosos, armados, abordaram uma vítima que chegava em casa no bairro Segismundo Pereira, exigindo sua motocicleta. Em pânico, a vítima correu para dentro de casa, enquanto os assaltantes fugiam com o veículo em direção ao Terminal Santa Luzia. Graças ao sistema de rastreamento da moto, a polícia conseguiu localizar o veículo em uma estrada. Ao notar a aproximação dos policiais, os suspeitos abandonaram a moto e tentaram escapar a pé.

Durante as buscas, um dos suspeitos foi encontrado portando uma réplica de revólver e preso imediatamente. O segundo suspeito foi localizado após cerco policial, com apoio aéreo do Pegásus, e também foi detido. A moto foi recuperada, e os dois homens, de 21 e 18 anos, foram levados à delegacia para as providências legais.

