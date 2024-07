DIVE afirma que cobertura vacinal contra poliomielite é de 71% em SC Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 19/07/2024 - 10h13 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h23 ) ‌



Após preocupações do Ministério Público com o baixo índice de cobertura vacinal contra a poliomielite em Santa Catarina, a Secretaria de Estado da Saúde (DIVE) informou que a cobertura para crianças menores de 1 ano é de 71,59%. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é de 95% para o ano de 2024. As equipes de saúde estaduais e municipais estão trabalhando intensamente para atingir essa meta até o final do ano. Acompanhe as atualizações sobre os esforços para melhorar a vacinação no estado.

