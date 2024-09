Discussão entre casal termina em ameaça com arma em Uberlândia | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 04/09/2024 - 08h27 (Atualizado em 05/09/2024 - 01h52 ) ‌



Uma discussão entre um casal em Uberlândia quase terminou em tragédia na Rua João Martins de Freitas, no bairro Shopping Park. Após um desentendimento, o homem, furioso, apontou uma arma para sua namorada e o filho dela, de apenas quatro anos. O suspeito ainda não foi encontrado.

De acordo com informações da Polícia Militar, o conflito começou quando a mulher quebrou o celular do namorado durante uma briga. Em retaliação, o homem tentou danificar o notebook dela e outros pertences, incluindo o vidro do carro. A situação se agravou quando ele pegou um ferro de passar roupas na garagem e ameaçou quebrar o veículo. Após ser impedido, ele saiu de casa e voltou armado, apontando a arma para a namorada e a criança, forçando a mulher a se esconder atrás de um muro para se proteger.

O agressor fugiu após o incidente, mas antes enviou mensagens por PIX à vítima, tentando justificar suas ações e pedindo para conversar. Vizinhos testemunharam a cena e acionaram a Polícia Militar, que chegou rapidamente ao local. Durante as buscas, foi informado que o homem havia deixado a arma desmontada e sem munição em uma maleta no lava-jato de um cunhado, que a entregou à polícia. Apesar dos esforços das autoridades, o suspeito continua foragido, mas a arma foi apreendida. A vítima, que não sofreu agressões físicas, recusou atendimento médico. O homem já havia sido conduzido anteriormente por porte ilegal de arma de fogo, e a polícia segue em diligências para localizá-lo.

