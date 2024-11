Dia nacional do Bolo: quais sabores fazem mais sucesso Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 26/11/2024 - 15h38 (Atualizado em 27/11/2024 - 01h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Hoje é o Dia Nacional do Bolo, e não poderíamos deixar passar essa data sem falar dessa verdadeira delícia! O cheiro do bolo saindo do forno, a textura fofinha e o sabor irresistível fazem dessa iguaria um dos maiores prazeres. O Mikael Melo está com a gente para contar tudo sobre essa data e, claro, aproveitar para se deliciar com os bolos mais saborosos. Prepare-se para ficar com água na boca!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.