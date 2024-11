Dia Mundial do Diabetes: números em Uberlândia preocupam | Jornal Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 16/11/2024 - 11h43 (Atualizado em 17/11/2024 - 01h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Dia Mundial do Diabetes, celebrado em 14 de novembro, chama atenção para os desafios e avanços no tratamento da doença, que afeta mais de 13 milhões de brasileiros, o equivalente a 6,9% da população. Em Uberlândia, os números preocupam: em 2023, mais de 34 mil pessoas foram diagnosticadas com diabetes nas unidades públicas de saúde, um aumento de 41% em relação a 2022, quando os atendimentos somaram pouco mais de 24 mil casos. Esse crescimento reflete a necessidade de um diagnóstico precoce e de um tratamento contínuo, envolvendo cuidados multidisciplinares com endocrinologistas e nutricionistas, fundamentais para controlar os impactos da doença.

A rotina de quem convive com o diabetes passa por mudanças significativas. A alimentação balanceada e o acompanhamento médico constante são essenciais para controlar os sintomas e evitar complicações. Um exemplo é Paulo, diagnosticado com diabetes tipo 1 ainda na infância, aos quase dez anos. Com hábitos ajustados, ele segue atento à alimentação, mas sem abrir mão de alguns prazeres, como o tradicional cafezinho. Casos como o dele ilustram como é possível ter qualidade de vida mesmo após o diagnóstico, com mudanças que trazem mais equilíbrio e bem-estar.

O Dia Mundial do Diabetes foi instituído em 1991 pela Federação Internacional de Diabetes em parceria com a Organização Mundial da Saúde. Desde 2006, a data de 14 de novembro foi adotada pela ONU para reforçar a conscientização global sobre a condição, com a cor azul representando os esforços conjuntos para enfrentar os desafios de saúde que a doença impõe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=8Fc8EJyZXjo

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=3t3jYy5aHD8

👉 https://www.youtube.com/watch?v=zLOSMHhC2qw

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.