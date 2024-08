Dia internacional do gato procura por felinos aumenta nos lares brasileiros Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 08/08/2024 - 15h51 (Atualizado em 09/08/2024 - 01h37 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

No Dia Internacional do Gato, comemorado em 8 de agosto, é o momento perfeito para refletir sobre o bem-estar dos nossos amigos felinos. Criada em 2002 pelo Fundo Internacional para o Bem-Estar Animal, essa data tem o objetivo de conscientizar sobre a vida dos gatos e promover cuidados adequados para esses animais adoráveis. Com o aumento da vida moderna, muitos estão optando por ter gatos como companhia devido à sua independência. No entanto, é essencial manter cuidados apropriados para garantir a saúde e felicidade deles. Nossa reportagem especial traz dicas valiosas e informações sobre como proteger e cuidar do seu gato de forma eficaz.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.