Dia Internacional do diabético: Sintomas e diagnóstico de Diabetes em crianças

No dia 27 de junho, comemora-se o Dia Internacional do Diabético, uma data importante para conscientizar sobre os desafios enfrentados por milhões de brasileiros com diabetes. A doença crônica afeta cerca de 12 milhões de pessoas no país, representando aproximadamente 7% da população. A médica endocrinologista pediátrica, Camila Galan, explora os sintomas crescentes entre crianças e os cuidados essenciais para quem convive com essa condição.

