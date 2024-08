Dia dos Pais: comércio de Ribeirão Preto vai ter horário estendido neste final de semana Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 09/08/2024 - 15h45 (Atualizado em 10/08/2024 - 01h33 ) ‌



O comércio de Ribeirão Preto vai ter horário estendido às vésperas do Dia dos Pais, para que os consumidores possam aproveitar as ofertas.Nesta sexta (9), as lojas vão funcionar até às 22h e neste sábado (10), até às 18h; os shoppings vão funcionar em horário normal – nesta sexta(9) e sábado (10) das 10h às 22h, e no domingo (11), das 14h às 20h.

