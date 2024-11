Dia do pão: saiba como é feito o pão de fermentação natural Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 16/10/2024 - 15h03 (Atualizado em 17/10/2024 - 01h21 ) twitter

As padarias fazem tanto sucesso no Brasil que são quase 300 mil estabelecimentos desse tipo em todo o país. O produto principal não tem segredo: o bom e tradicional pão. Além do pão francês, que é o clássico dos clássicos, hoje existe uma infinidade de opções, como aqueles de longa fermentação. Hoje, 16 de outubro, é celebrado o Dia do Pão, e nós preparamos uma reportagem especial cheia de curiosidades sobre a história, a diversidade e a importância do pão na cultura brasileira. Confira comigo e descubra tudo o que envolve esse alimento tão querido por todos nós!

