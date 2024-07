Dia do Escritor: Cerca de 150 escritores de Campos fortalecem a produção literária Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 26/07/2024 - 17h22 (Atualizado em 27/07/2024 - 01h34 ) ‌



No dia 25 de julho, é comemorado o Dia Nacional do Escritor. A data homenageia escritores brasileiros reconhecendo suas contribuições à literatura e à cultura nacional, e em Campos, a relação com a literatura é muito forte e segue atravessando gerações.

