Destaque uberlandense chama atenção nos palcos do Brasil e do mundo | Manhã Total

Uma voz capaz de levantar plateias e gerar emoções profundas. Após passar meses na Europa, o tenor Márcio di Freitas retorna para uma temporada em Uberlândia. Conhecido por sua habilidade no canto lírico, Marcio tem encantado audiências tanto no Brasil quanto ao redor do mundo. Formado pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná, ele é sinônimo de talento, dedicação e estudo. Sua missão é levar a beleza do canto lírico a todos os lugares que visita.

Márcio di Freitas não apenas homenageia ídolos mundiais da música, mas também a inspiradora Rádio Educadora. Sua carreira foi destacada pela primeira vez ao público da região através de uma reportagem na TV Paranaíba, no programa "Tudo a Ver", apresentado pela jovem jornalista Wasthi Lauers.

Anos depois, ele continua a brilhar em diversos palcos e plateias ao redor do mundo. Durante nossa conversa, ele compartilha a notícia de que em breve retornará à Itália para se apresentar com um renomado maestro. A entrevista termina com aplausos e agradecimentos, marcando mais um capítulo na jornada emocionante de Márcio pelo canto lírico.

