Desigualdade em SC: apenas 17% dos municípios têm políticas para a população negra
30/07/2024 - 21h44 (Atualizado em 31/07/2024 - 01h39 )



Julho está terminando e é importante destacar uma data crucial que poucos conhecem, dedicada à conscientização sobre a discriminação racial no Brasil. Santa Catarina, infelizmente, figura como o estado com o maior número de casos de injúria racial no país. Segundo uma pesquisa recente, apenas 17% dos municípios catarinenses possuem políticas públicas voltadas para a população negra, refletindo uma baixa inclusão e proteção. A repórter Suzan Rodrigues traz à tona uma história recorrente, ilustrando como essa questão se repete com alarmante frequência. Acompanhe a reportagem para entender melhor a situação e o impacto da falta de políticas públicas eficazes.

