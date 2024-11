Descarte de lixo sem consciência gera problemas e multas | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 16/10/2024 - 17h41 (Atualizado em 17/10/2024 - 01h48 ) twitter

A cidade tem enfrentado um problema grave de descarte irregular de lixo, com restos de móveis, plásticos, entulhos de construção e lixo doméstico sendo jogados em terrenos e vias públicas. Durante uma gravação, foi flagrado o momento em que lixo era jogado em um terreno no Residencial Integração, mesmo com a presença de 15 ecopontos espalhados pela cidade, serviços de coleta de entulhos e coleta seletiva oferecidos pelo município.

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos informou que realiza limpezas periódicas nesses locais críticos e, após a denúncia, o ponto será incluído novamente no cronograma de limpeza. Os proprietários de imóveis próximos ao terreno já foram notificados e podem ser multados caso não cumpram as determinações legais. A população é incentivada a utilizar os serviços de descarte correto e a denunciar situações similares pelo Serviço de Informação Municipal (SIM).

