Desafio em SC: quase um milhão de trabalhadores precisam de qualificação até 2027

O Mapa da Indústria, divulgado pela CNI, aponta um grande desafio para Santa Catarina: até 2027, o estado precisa qualificar quase um milhão de trabalhadores para atender à demanda crescente do setor industrial. Com a evolução tecnológica e as exigências do mercado, a capacitação profissional se torna fundamental para manter a competitividade das empresas e impulsionar a economia local.

