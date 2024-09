'Desafio da Pesada': Gordão da XJ supera obstáculos e luta contra Kleber Bambam no ringue Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 07/09/2024 - 08h00 (Atualizado em 08/09/2024 - 01h08 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Sidney, o Gordão da XJ, continua na luta para perder peso e conseguir fazer uma cirurgia bariátrica. Até aulas de boxe ele fez para perder calorias. No episódio de hoje do 'Desafio da Pesada', o Gordão da XJ prepara-se para uma luta diferente da perda de peso. A nossa equipa preparou um confronto com uma fera dos ringues sem que ele soubesse. Confira!

#recordeuropa #domingoespetacular #desafiodapesada

---

Siga-nos em:

‌



🔹 FACEBOOK: https://facebook.com/recordeuropa

🔸 INSTAGRAM: https://instagram.com/recordeuropa​

‌



🔹 TWITTER: https://twitter.com/tvrecordeuropa

🔸 LINKEDIN: https://linkedin.com/company/recordeuropa

‌



🔹 TIKTOK: https://tiktok.com/@recordeuropa

🔸 SITE: https://recordeuropa.com

Assista à RECORD EUROPA:

📺 MEO 192 | NOS 177 | VOD 134 | NOWO 125

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.