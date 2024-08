Deputados de SC defendem novo contorno viário entre Joinville e Porto Belo Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 08/08/2024 - 20h19 (Atualizado em 09/08/2024 - 01h32 ) ‌



Os deputados catarinenses estão unindo esforços para garantir a construção de um novo contorno viário que ligará Joinville a Porto Belo pela BR-101. Este trecho é vital para facilitar o acesso às praias do litoral norte catarinense e melhorar a infraestrutura da região. Acompanhe as últimas informações sobre esta importante proposta com o repórter Márcio Falcão, que traz detalhes ao vivo sobre a defesa desse projeto e as possíveis implicações para a comunidade local.

