Dentista investigado por homicídio e lesão corporal em pacientes está foragido em MG

O dentista investigado por homicídio e lesões corporais em diversas pacientes em Belo Horizonte está foragido. O mandado de prisão foi expedido nesta quarta-feira (27) pela justiça. A polícia foi até a casa de Fernando Lucas Rodrigues Alves, mas não encontrou o dentista.

O dentista, de 42 anos, é investigado por causar lesões corporais gravíssimas em diversas pacientes, em razão de deformidade permanente, bem como a morte de uma vítima, durante procedimentos estéticos proibidos pelo CFO (Conselho Federal de Odontologia).

Ao todo, foram registrados dez casos contra o profissional, sendo nove de lesões corporais e um de homicídio. As investigações iniciam em março, quando a Polícia Civil recebeu informações de atuação suspeita por parte do investigado, que também poderá responder por exercício ilegal da arte dentária. A defesa do dentista ainda não se pronunciou.

