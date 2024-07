Delegado explica por que corpo de Nahim foi levado para a delegacia

Aclr |Do canal Hoje em Dia no YouTube

Alto contraste

A+

A-

O delegado responsável pela investigação da morte do cantor Nahim, Hélio Bressan, conversou com o Hoje em Dia na manhã desta quinta-feira (13). Ele explicou o motivo de o corpo ter sido levado à delegacia. Segundo informações preliminares, o funcionário de uma empresa de telefonia prestava serviço em um poste próximo à residência do artista e o viu caído. A Polícia Militar foi acionada, arrombou a casa e atestou que ele já estava sem vida.

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

Publicidade

Instagram: https://www.instagram.com/hojeemdia/

Twitter: https://twitter.com/hojeemdia

Publicidade

Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

#HojeEmDia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.