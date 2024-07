Curitiba para o mundo | Expansão dos voos internacionais #aeroporto #aeroportodecuritiba #shorts Aclr|Do canal Grands no YouTube 19/07/2024 - 17h00 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h18 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Reinaldo Bessa recebeu Graziella Delicato, gerente executiva de negócios aéreos da CCR. Ela falou sobre as novas rotas internacionais do Aeroporto Internacional Afonso Pena e sobre as melhorias nos demais aeroportos do Paraná.

Para assistir à entrevista completa clique no link: https://youtu.be/elZNtOjTp18?si=aUj3UauKEmwqoobE

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.