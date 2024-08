Curitiba confirma morte de bebê prematuro por coqueluche Aclr|Do canal Record News no YouTube 27/08/2024 - 19h20 (Atualizado em 28/08/2024 - 01h11 ) ‌



Curitiba confirmou, nesta terça-feira (27), a morte de um bebê de três meses por coqueluche. Segundo a Secretaria Municipal da cidade, o bebê era prematuro extremo e apresentava comorbidades. O óbito aconteceu no último domingo (25), no hospital onde ele estava internado. Sobre o assunto, conversamos com a médica infectologista Carla Kobayashi.

