Criminosos virtuais aplicam "golpe do DETRAN" via pix | Balanço Geral Manhã

Ana Flávia, corretora de imóveis, é um dos muitos brasileiros que caíram em um golpe envolvendo o pagamento de IPVA e taxas do Detran via Pix. Ao realizar o pagamento da terceira parcela do IPVA do carro do marido e de todas as taxas de IPVA e licenciamento do seu próprio veículo, totalizando cerca de R$ 8.000, ela não imaginava que se tornaria vítima de um crime virtual.

Após a realização do pagamento, Ana Flávia e seu marido estranharam a demora na liberação dos documentos dos veículos. Ao procurar um despachante, a triste realidade se confirmou: eles haviam sido vítimas de um golpe.

Embora a prevenção seja fundamental, com criminosos cada vez mais ágeis e rastreados com dificuldade, Ana Flávia não desistiu. Um advogado especialista em direito digital alerta que os golpistas usam de diversos métodos para enganar suas vítimas, reforçando a importância de cautela em qualquer operação online.

