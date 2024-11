Criminoso morre atropelado após tentar roubar caminhonete na Zona Sul de Ribeirão Preto Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 14/10/2024 - 16h16 (Atualizado em 15/10/2024 - 01h57 ) twitter

Um homem de 30 anos morreu atropelado na manhã desta segunda (14) após uma tentativa de assalto no Jardim Sumaré, em Ribeirão Preto. De acordo com informações da Polícia Militar, o criminoso foi encontrado já sem vida na Rua Altino Arantes, no Jardim Sumaré e teria sido atropelado pelo motorista de uma caminhonete, que fugiu do local. Imagens de câmeras registraram quando o homem - que foi encontrado com um revólver calibre 38, com quatro munições - teria tentado roubar a caminhonete, ocupada por quatro indivíduos.

