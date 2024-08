Crime brutal em Ibirama: homem confessa ter assasinado a ex-esposa e os filhos Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 30/08/2024 - 11h58 (Atualizado em 31/08/2024 - 01h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um crime brutal chocou a comunidade de Ibirama na quinta-feira, quando um homem confessou ter assassinado sua ex-esposa e os dois filhos. A polícia revelou os detalhes do caso, que abalou a região e provocou uma onda de consternação entre os moradores. Neste momento, ainda não há confirmação sobre a data do velório das vítimas. A reportagem ao vivo com o repórter Moisés Stuker traz as últimas atualizações e informações sobre esse trágico incidente que está mobilizando a cidade e as autoridades.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.