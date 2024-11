Criciúma se prepara para jogo decisivo contra o Vitória na quarta-feira Aclr|Do canal Clube da Bola no YouTube 16/11/2024 - 15h04 (Atualizado em 17/11/2024 - 01h14 ) twitter

O Criciúma se prepara para um jogo decisivo contra o Vitória na quarta-feira (20), um confronto que pode definir o futuro do time na Série B. A equipe está focada nas estratégias para alcançar a vitória e dar um passo importante na competição. Enquanto isso, o sorteio do Paulistão 2025 já definiu os grupos para o maior campeonato estadual do Brasil, prometendo muita emoção e desafios para os clubes participantes. Confira todos os detalhes sobre o jogo do Tigre e as novidades do futebol nacional.

