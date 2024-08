Criança perde parte do dedo durante brincadeira com colegada de sala | Jornal Paranaiba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 24/08/2024 - 12h55 (Atualizado em 25/08/2024 - 01h27 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Nesta quinta-feira (22), um menino de 7 anos sofreu um grave acidente em uma escola municipal, em Uberaba, que resultou na amputação da ponta de um dos dedos da mão esquerda. O incidente ocorreu durante uma brincadeira entre dois colegas na sala de aula, quando a porta foi acidentalmente fechada, prendendo o dedo do menino.

A mãe da criança foi imediatamente informada pela escola sobre a gravidade do acidente e que seria necessário atendimento médico urgente. Ao chegar na instituição, foi recebida pela diretora e pela professora, que lhe entregaram um copo com gelo, contendo a ponta do dedo da criança, em uma tentativa de preservar o tecido amputado.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=olijNy6uDj0

👉 https://www.youtube.com/watch?v=ddOf9xr12Ko

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=7jbiOnhGp2c

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberaba #segurança #polícia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.