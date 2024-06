CRIAÇÃO DO MEU TAPETE PERSONALIZADO l DARLAN LARANJINHA

Aclr |Do canal Darlan Laranjinha no YouTube

Fala, galera! Eu estou muito empolgado pra mostrar pra vocês como foi a experiência de criar um tapete personalizado com o meu logo.

As cores e a identidade visual ficaram do jeito que eu imaginei e foi incrível ter a oportunidade de fazer tudo isso no workshop da @ruglab_br. Já posso falar pra vocês que esse é mais um dos detalhes que vão fazer toda a diferença no meu setup gamer. Vem conferir!

Curtiram? Comentem aqui e não esqueçam de curtir e se inscrever no canal!

Instagram: @darlancunha

#laranjinha #setupgamer #tapetepersonalizado

