COZINHA DA WASTHI: conheça a salada de pêra, mel e mostarda | Manhã Total

Uma receita com cara de restaurante, mas com a simplicidade que pode ser feita em qualquer cozinha. 🥗🍐🍯

Uma mistura do doce da pera e do mel com o salgado do gorgonzola e da mostarda que surpreende e encanta. 🤩

📝Ingredientes

5 mini peras

100g de gorgonzola

2 colheres de sopa de mel

Folhas verdes (usei alface romana e mini agrião)

Repolho roxo

50g de nozes

5 morangos

Salsa à gosto

📝Para o molho

4 colheres de sopa de iogurte natural

2 colheres de sopa de mostarda

2 colheres de sopa de mel

1 colher de sopa de azeite

Pitada de sal

