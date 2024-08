Convenção do Partido Democrata começa hoje nos Estados Unidos Aclr|Do canal Record News no YouTube 19/08/2024 - 17h45 (Atualizado em 20/08/2024 - 01h03 ) ‌



Começa hoje nos Estados Unidos a convenção do partido democrata. O evento, que vai ser em Chicago, consolida a candidadura de Kamala Harris à presidência dos Estados Unidos. O presidente americano, Joe Biden, discursa já nesse primeiro dia de convenção. Outros ex-presidentes também devem discursar nos próximos dias, como Barack Obama e Bill Clinton. A expectativa é de que Kamala faça o pronunciamento oficial como candidata na quinta-feira, último dia do evento. Sobre o assunto, conversamos com Lier Ferreira, professor dos cursos de Direito e Relações Internacionais do IBMEC-RJ.

