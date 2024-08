Conteúdo Extra: 'Eleições nos EUA têm impactos importantes na vida do brasileiro’, diz especialista Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 03/08/2024 - 09h15 (Atualizado em 04/08/2024 - 01h13 ) ‌



O Fala Brasileiro desta semana aborda o interesse do brasileiro pelas eleições presidenciais nos Estados Unidos. Só 28% dos entrevistados pela pesquisa acompanham a disputa, e 77% consideram que não é importante ficar de olho. Para repercutir os resultados, a reportagem conversa com Alexandre Uehara, professor e coordenador do curso de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Veja a entrevista completa!

