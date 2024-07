CONHEÇA O MELHOR BOLINHO DE LINGUIÇA DO BRASIL | RENATA ALVES

Aclr |Do canal Canal Renata Alves no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Olá, meu povo! Hoje vamos conhecer um cantinho de Minas Gerais, que oferece o melhor bolinho de linguiça do Brasil. Borá lá comigo aprender essa receita? Vou apresentar para vocês Jair, Edgar e Edu, do Armazém Bertolotti (@armazem_bertolotti), que vão nos ensinar a fazer esse maravilhoso bolinho de linguiça e um bolinho de abobrinha para quem não come carne. Essas receitas estão imperdíveis, então bora cozinhar junto comigo!

#RenataAlves #BolinhoLinguiça #Receita

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.