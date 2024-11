Concorrência no mercado de combustíveis vai parar na Justiça e impacta bolso dos brasileiros Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 24/11/2024 - 23h19 (Atualizado em 25/11/2024 - 01h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A concorrência entre as chamadas empresas "bandeira branca" e as grandes fornecedoras do mercado nacional de combustíveis levanta uma questão: Será que a procedência dos produtos influencia no preço da gasolina e pesa no bolso do brasileiro? Confira na reportagem.

Nosso Whatsapp: https://domingoespetacular.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Domingo Espetacular: http://r7.com/H2sU

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/domingoespetacular/

TikTok: https://www.tiktok.com/@domingoespetacular

‌



Threads: https://www.threads.net/@domingoespetacular

Facebook: https://www.facebook.com/DomingoEspetacular/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/domingo-espetacular

#DomingoEspetacular #CarolinaFerraz #SergioAguiar

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.