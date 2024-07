Aclr |Do canal Juliana Rios no YouTube

Como é mergulhar com TUBARÕES? | Vlog de Viagem

Fala galera ligada aqui no Export Pelo Mundo!!

Tô muito animada em dividir com vocês uma das experiências mais incríveis que vivi desde que o nosso canal começou...

Me dei de presente de aniversário UM MERGULHO COM TUBARÕES nas Bahamas!!

Escolhi a empresa STUART COVE'S ((https://stuartcove.com/)) e adorei o serviço deles!!

Mais sobre essa viagem para as Bahamas, vocês vão poder acompanhar quando a nova série do canal DESVENDANDO AMÉRICAS estiver no ar...

Por enquanto, me contem: vocês mergulhariam com tubarões?

Um beijo,

Ju Rios

