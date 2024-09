Começa hoje a sexta edição da Feira Rio Negrinho Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 05/09/2024 - 15h16 (Atualizado em 06/09/2024 - 01h28 ) ‌



Hoje começa em Rio Negrinho, o berço do design brasileiro com mais de um século de tradição moveleira, a sexta edição da Feira de Imóveis. Este evento é a oportunidade perfeita para quem busca móveis com excelente preço, qualidade e as últimas tendências para mobiliar ou renovar sua casa. A feira reúne uma variedade de expositores e oferece opções que atendem a diferentes estilos e necessidades. Para mais detalhes sobre a programação e outros eventos que acontecerão durante a feira, recebo Simone Tabalipa para compartilhar todas as informações.

