Combustíveis em alta: pesquisa de preços é fundamental para economizar | Jornal Paranaíba

O preço dos combustíveis oscila constantemente, exigindo atenção dos motoristas na hora de abastecer. Para garantir o melhor custo-benefício, a pesquisa de preços se torna uma ferramenta essencial.

Em janeiro deste ano, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) registrou um aumento significativo no preço do etanol. De R$ 3,09 em média, o combustível passou para R$ 4,02 em julho, um incremento de 30%. Já a gasolina comum teve um aumento menor no mesmo período, subindo de R$ 5,23 para R$ 5,98.

A escolha entre etanol e gasolina depende de diversos fatores, como o modelo do carro, o preço dos combustíveis na região e o estilo de direção. O etanol pode ser mais vantajoso para carros flex que rodam mais em perímetro urbano, enquanto a gasolina pode ser mais econômica para carros flex em viagens longas em rodovias.

