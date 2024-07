Clube das cinco: saiba quais são os benefícios de acordar cedo para treinar

Aclr |Do canal Fala Brasil no YouTube

No clube das cinco, pessoas adotam o hábito de acordar cedo para se exercitar. A prática visa manter a imunidade alta e garantir energia ao longo do dia. Para muitos integrantes do clube, treinar pela manhã traz sensação de bem-estar duradouro. No entanto, estudos indicam que fatores genéticos influenciam a disposição matutina ou noturna das pessoas.

