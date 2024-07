CIRURGIÃ: Christiane Botelho explica sobre o julho verde acerca do câncer de cabeça e pescoço Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 26/07/2024 - 15h11 (Atualizado em 27/07/2024 - 01h54 ) ‌



O câncer de cabeça e pescoço é uma realidade que afeta milhares de brasileiros anualmente. Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer (INCA), cerca de 40 mil novos casos devem ser diagnosticados no país em 2024. O que mais preocupa os especialistas é que, em 70% dos casos, o diagnóstico ocorre em estágios avançados da doença, o que dificulta o tratamento e reduz as chances de cura.

Para chamar a atenção para essa importante questão de saúde pública, o mês de julho é dedicado à conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço, sendo representado pela cor verde. É fundamental ressaltar que, apesar de ser um tipo de câncer que acomete principalmente homens com mais de 60 anos, qualquer pessoa pode desenvolver a doença.

A principal dificuldade no combate ao câncer de cabeça e pescoço reside no fato de que, nas fases iniciais, a doença costuma ser assintomática. Ou seja, não apresenta sinais e sintomas claros que levem o paciente a procurar um médico. Por isso, é essencial realizar consultas regulares com o dentista e o otorrinolaringologista, profissionais capacitados para identificar lesões suspeitas na boca, garganta e nariz. O diagnóstico precoce é fundamental para aumentar as chances de sucesso do tratamento.

