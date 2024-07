Chuva interdita estradas e cancela aulas no sul

Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

A forte chuva que atingiu a região sul de Santa Catarina no início desta semana causou diversos estragos, levando à interdição de uma ponte vital entre São João do Sul e Praia Grande. Além disso, várias estradas foram bloqueadas, e aulas precisaram ser canceladas devido aos danos e à insegurança nas vias. A repórter Rachel Schneider entra ao vivo em Sangão para trazer todas as informações sobre a situação atual, explicando os impactos para a população local e as medidas que estão sendo tomadas pelas autoridades.

