Chapecoense: Entrevista exclusiva com o técnico Umberto Louzer

Acompanhe a entrevista exclusiva com o técnico da Chapecoense, Umberto Louzer, campeão da Série B em 2020 à frente do Verdão do Oeste. Nesta conversa franca, Louzer compartilha suas perspectivas para a equipe, revelando os planos e estratégias para a temporada atual.

