Centro de cuidados paliativos do Hospital do Câncer de Uberlândia completa dois anos | Manhã Total
20/08/2024 - 14h37 (Atualizado em 21/08/2024 - 02h00 )



O Centro de Cuidados Paliativos do Hospital do Câncer de Uberlândia acaba de completar dois anos de atividades. Inaugurada com o objetivo de oferecer um ambiente acolhedor e humanizado para pacientes com doenças avançadas e suas famílias, a unidade se tornou um importante pilar na assistência à saúde da região.

Com uma capacidade de 42 leitos, o centro proporciona aos pacientes um cuidado integral, que abrange não apenas os aspectos físicos, mas também emocionais e espirituais. O ambiente familiar e acolhedor, projetado para proporcionar conforto e bem-estar, busca minimizar o sofrimento dos pacientes e oferecer suporte às suas famílias nesse momento delicado.

A equipe multidisciplinar do centro, composta por médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e outros profissionais, trabalha de forma integrada para oferecer uma assistência humanizada e de qualidade. Além dos cuidados médicos, os pacientes têm acesso a atividades terapêuticas, como musicoterapia, arteterapia e atividades em grupo, que contribuem para melhorar sua qualidade de vida.

