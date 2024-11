Central do Tempo: quarta-feira com sol entre nuvens e chuva fraca no litoral Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 05/11/2024 - 21h10 (Atualizado em 06/11/2024 - 01h21 ) twitter

Esta quarta-feira, 06 de novembro, Santa Catarina será marcada por um tempo instável, com a presença do sol intercalando com nuvens, mas com chuvas fracas no litoral. A influência de uma área de baixa pressão no interior do continente, combinada com o aumento da umidade e o aquecimento ao longo do dia, contribui para essa mistura no clima. Acompanhe todos os detalhes na Central do Tempo com Cibelly Favero.

