Central do Tempo - Massa de ar seco retorna na quarta-feira e traz sol e temperaturas agradáveis

O tempo em Santa Catarina volta a ficar firme na maior parte do estado nesta quarta-feira, 13 de novembro, graças ao retorno de uma massa de ar seco. A previsão indica uma manhã fria, com nevoeiros no início, especialmente na Serra, onde as temperaturas podem ficar em torno de 6°C nas regiões mais altas. Durante o dia, o clima será agradável, com máximas variando entre 22°C e 26°C, e céu limpo. Para quinta-feira (14), a previsão aponta mais sol e poucas nuvens em todo o estado. Na sexta (15), a circulação marítima pode trazer chuvas isoladas no Litoral e no Oeste, com temperaturas se aproximando dos 30°C.

