Central do Tempo - Frio e geada em Santa Catarina: como a massa de ar frio está afetando o estado
27/08/2024 - 09h48 (Atualizado em 28/08/2024 - 01h43 )



Santa Catarina está vivenciando um dia de geada intensa, especialmente em São Joaquim, trazendo temperaturas baixas e um cenário gelado para o estado. O dia é marcado por um sol frio que não consegue amenizar o frio extremo. A partir desta quarta-feira (28), uma mudança no tempo está prevista com a perda de força da massa de ar frio e seco. O vento mudará para o leste, resultando em uma virada climática conhecida como lestada em Florianópolis. Isso trará um aumento na umidade e um céu mais cinzento para as cidades litorâneas. As temperaturas devem subir um pouco em relação aos dias anteriores, embora o tempo permaneça nublado.

