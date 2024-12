Central do Tempo - Fim de semana de tempestades e alta temperatura em Santa Catarina Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 05/12/2024 - 20h41 (Atualizado em 06/12/2024 - 01h20 ) twitter

Prepare-se para um fim de semana chuvoso e quente em Santa Catarina. As indicações indicam muita chuva, com possibilidade de temporais, vento forte, granizo, raios e trovoadas, afetando várias regiões do estado. Além disso, as temperaturas devem altas continuam, com máximas de até 34°C no Sul, 32°C no Norte e de 28°C a 31°C no restante do estado.

