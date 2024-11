Central do Tempo - Fim de semana com céu limpo e chance de chuva no sábado Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 17/10/2024 - 09h37 (Atualizado em 18/10/2024 - 01h57 ) twitter

Nesta-feira, 17 de outubro, as temperaturas em Santa Catarina devem subir consideravelmente com a presença do sol durante a tarde. No entanto, a previsão indica que a chuva chegará ao estado na sexta-feira, 18 de outubro, provocando um rompimento para o calor. As temperaturas devem recuar um pouco com a chegada das chuvas. Para o fim de semana, espera-se um céu mais limpo, mas ainda há possibilidade de chuvas no sábado (19). Fique atento às mudanças climáticas e prepare-se para a transição do tempo.

