Central do Tempo - Confira a previsão do tempo para os próximos dias em SC

16/10/2024 - 10h14 (Atualizado em 17/10/2024 - 01h19 )

Na sexta-feira, 18 de outubro, a previsão é de tempo fechado em Santa Catarina, com chuvas e temporais isolados começando na madrugada, principalmente no Oeste. A instabilidade deve avançar pelo estado ao longo do dia. No sábado, 19 de outubro, a intensidade da chuva diminuiu, mas ainda são precipitações esperadas no litoral e áreas adjacentes

