Central do Tempo: alerta para temporais isolados no Oeste e planaltos Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 17/10/2024 - 20h36 (Atualizado em 18/10/2024 - 01h55 )

A previsão do tempo para esta sexta-feira, 18 de outubro, indica a formação de temporais isolados, especialmente durante a manhã nas áreas do Grande Oeste, próximas à divisa com o Rio Grande do Sul, Argentina e Paraná. À medida que o dia avança, essa instabilidade climática deve se deslocar do Oeste, provocando chuvas intensas nos planaltos sul e norte de Santa Catarina. Confira a Central do Tempo com Cibelly para mais detalhes sobre essa previsão e os cuidados necessários.

