Cemitério de Criciúma devem receber 10 mil pessoas no feriado de Finados Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 01/11/2024 - 09h10 (Atualizado em 02/11/2024 - 01h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As cidades do sul de Santa Catarina se preparam para o Dia de Finados com uma programação especial nos cemitérios. Em Criciúma, a expectativa é que cerca de 10 mil pessoas visitem os cemitérios para prestar homenagens. Os cemitérios abrirão suas portas para receber as famílias que desejam lembrar de seus entes queridos. Além disso, em Tubarão, um reforço na limpeza será implementado para garantir um ambiente respeitoso e acolhedor para os visitantes. A repórter Rachel Schneider traz as informações sobre os horários de abertura e as medidas de cuidado para este feriado especial.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.