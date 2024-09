Celso Zucatelli comenta morte do amigo Fábio Arruda: 'Uma das pessoas mais inteligentes que conheci' Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 10/09/2024 - 10h00 (Atualizado em 11/09/2024 - 01h39 ) ‌



O consultor de etiqueta Fábio Arruda morreu no último sábado (7), três dias depois de realizar uma cirurgia no coração. Celso Zucatelli conversou com Rachel Sheherazade no 'Domingo Record' para falar da morte de Fábio, de quem era amigo. 'Uma das pessoas mais inteligentes que conheci', disse Celso sobre o consultor de etiqueta.

Ele rasgou elogios para Fábio, exaltando a sua alegria e amor pela vida.

